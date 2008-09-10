Хабибулин может приехать в КХЛ

После того, как генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Дин Ломбарди опроверг информацию о возможном переходе в его команду голкипера «Чикаго» Николая Хабибулина, вариант с возвращением вратаря в Россию перестает быть фантастикой, отмечает «Советский спорт». Летом «Чикаго» подписал Кристобаля Юэ, который, по-видимому, будет первым номером в составе «ястребов». Поскольку держать у себя двух высокооплачиваемых вратарей не совсем разумно, то либо Хабибулина обменяют в другую команду до начала регулярного сезона, либо контракт с ним будет расторгнут. В этом случае не исключен вариант с приездом Николая в Россию в одну из команд КХЛ.