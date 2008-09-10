Риверс продлит контракт с «Бостоном»

Главный тренер чемпиона НБА "Бостон Селтикс" Док Риверс в ближайшее время продлит контракт с клубом по сезон-2010/11 включительно. Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако, по информации «Спорт Экспресс», ежегодная зарплата тренера составит около 5,5 миллиона долларов, а с учетом премиальных может достигать 7 миллионов. Напомним, под руководством Риверса "Кельты" в чемпионате-2007/08 достигли самого большого прогресса в истории лиги, одержав на 42 победы больше, чем годом ранее (66 против 24). При этом "Бостон", по итогам первенства-2006/07 ставший абсолютно худшей командой НБА, уже в следующем сезоне завоевал свой 17-й чемпионский титул (рекорд лиги), в финале плей-офф со счетом 4-2 обыграв принципиального соперника "Лос-Анджелес Лейкерс".