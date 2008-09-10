В туалете олимпийского стадиона нашли новорожденного ребенка

Новорожденная девочка была обнаружена в туалете национального стадиона «Птичье гнездо» в Пекине. Как сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, девочка доставлена в больницу, ее состояние оценивается как хорошее. Младенец был обнаружен накануне посетителем стадиона, на котором сейчас проходят спортивные соревнования в рамках Параолимпийских Игр. Судя по всему, мать девочки родила ее именно в туалете, сообщает «Газета.Ru». Волонтеры, работающие на Олимпиаде, и персонал стадиона безрезультатно пытались найти мать ребенка в течение двух часов. В настоящее время этим занимается полиция.