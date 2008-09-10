Фердинанд выйдет сегодня на поле в Загребе

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд сможет выйти сегодня на поле в отборочном матче ЧМ-2010 с Хорватией в Загребе, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, из-за проблем с позвоночником футболист пропустил стартовый поединок квалификационного турнира против сборной Андорры. "Рио готов к игре с Хорватией, - заявил главный тренер англичан Фабио Капелло. - И это для нас очень хорошие новости, поскольку речь идет о лидере команды и очень сильном игроке". "На мой взгляд, в течение двух последних лет Фердинанд является лучшим центральным защитником в мире. Поэтому его возвращение обеспечит прилив энергии всей команде", - согласился с наставником капитан сборной Англии Джон Терри.