Гренье, Дажене и Платил не сыграют в Астане

Сегодня "Трактор" провел утреннюю тренировку, а затем отправился на первый выезд сезона-2008/09. В ближайшие пять дней челябинцам предстоит сыграть три подряд матча в гостях - в Астане с "Барысом", в Воскресенске с "Химиком" и в Омске с "Авангардом". В поездку главный тренер "Трактора" Андрей Назаров взял 22 хоккеиста: вратари: Фокин, Мыльников, Алистратов; защитники: Розаков, Плаксин, Сазонов, Коровкин, Кузнецов, Конев, Пиганович; нападающие: Попов, Кваша, Николишин, Глинкин, Заварухин, Шахрайчук, Скачков, Дадонов, Ворел, Кислый, Величкин, Галкин. В Челябинске остался из-за небольшого повреждения защитник Валерий Дыдыкин, а также нападающие Анатолий Раенко и Денис Ячменев. Канадские легионеры Мартин Гренье и Пьер Дажене, а также чех Ян Платил пропустят игру в Астане, но примут участие в матчах против "Химика" и "Авангарда", «Спорт Экспресс».