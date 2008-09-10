Челиос подписал контракт с «Детройтом»

46-летний защитник "Детройта" Крис Челиос поставил подпись под новым контрактом с "Ред Уингз", сообщает «Спорт Экспресс». Предстоящий сезон станет 25-м в его карьере и 10-м в качестве игрока "Красных крыльев". Хоккеист также выступал за "Чикаго", а его первым клубом был "Монреаль". Всего в регулярных чемпионатах Челиос провел 1616 игр, в которых набрал 948 (185+763) очков. Он 11 раз принимал участие в Матчах звезд, а в прошлом сезоне вышел на второе место в списке самых возрастных игроков в истории лиги после легендарного Горди Хоу.