«Днепр» ожидает Протасова и Платини

Государственная комиссия, которая принимала новый днепропетровский стадион "Днепр" в течение 60 дней, изучила его вдоль и поперек. И позавчера сделала вывод: первая футбольная площадка к Евро-2012 готова! Правда, адреса у стадиона пока нет. По словам представителей ФК "Днепр", теперь, чтобы его получить, арена должна пройти ряд бюрократических процедур. Но и без этого любой житель Днепропетровска и так прекрасно знает, где расположено это украшение города. Его можно найти и по косвенным признакам: все улицы, прилегающие к "Днепру", отремонтированы и расширены, неподалеку ударными темпами идет благоустройство фан-зоны и бульвара имени Евгения Кучеревского, сообщает Террикон. Все должны подготовить ко Дню города - к этой субботе, 13 сентября. А на следующий день "Днепр" примет первых гостей и будет торжественно открыт. На церемонии ждут Виктора Ющенко, мэров польских и украинских городов, где пройдут матчи Евро-2012, представителей УЕФА. Ходят слухи, что можно надеяться на визит самого Мишеля Платини. - Открытие запомнится массовым театрализованным представлением, в котором примут участие 5000 артистов и спортсменов, небывалым фейерверком и концертом звезд, - пообещал генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко. Но по последним данным "КП", арену решили немного поберечь: концерт, в котором примут участие Ани Лорак, "Океан Ельзи", "Город 312", "Ума Турман", "Мумий Тролль", перенесен на площадь Ленина и будет подарком для всех горожан. Болельщики тем временем ворчат по поводу дороговизны билетов на открытие (желающим придется выложить по 100 гривен) и до хрипоты спорят, станет ли новая арена фартовой для "Днепра". Возможно, чтобы заложить победные традиции, в программе открытия запланированы матчи ветеранов, в которых примут участие игроки "золотых" составов днепрян. - Удачно получилось: в этом году исполняется 25 лет первому чемпионству "Днепра" в чемпионате СССР и 20 лет - второму, - сказал Андрей Стеценко. - Мы с удовольствием этими матчами отдаем дань футболистам, которые принесли "Днепру" медали и славу! В мини-матчах "Днепр" - "Спартак" образца 1983 года и "Днепр" - "Динамо" 1988 года примут участие 85 футболистов. Приглашен даже Олег Протасов - правда, неизвестно, решится ли экс-тренер днепрян показаться перед болельщиками спустя лишь две недели после отставки. Современный состав "Днепра" имеет шанс опробовать газон арены (отметим, что впервые в Украине на футбольное поле был положен рулонный газон, а не выращена трава на самом поле) 28 сентября в матче с запорожским "Металлургом". Если открытие пройдет без форс-мажоров, этот и последующие матчи чемпионата Украины днепряне проведут на поле нового стадиона. ТТХ стадиона "Днепр" Строительство - 2004-2008 гг. Стоимость - около 45 млн евро Размеры поля - 105х68 м Вместимость - 31 000 мест Ложа прессы - 219 мест Ресторан - 550 мест VIP-ложа - 292 места Два видеотабло по 60 кв. м каждое КСТАТИ Объект должны были сдать еще год назад По словам Андрея Стеценко, стадион "Днепр", который строили немцы и который очень похож на футбольную арену в Леверкузене, должен был открыться еще прошлой осенью. Однако, в силу некоторых причин, стройка продлилась ровно на год. Да и о полной готовности комплекса говорить рано: не закончена работа над подъездными дорогами и паркингами. Зато поле и трибуны - в полной боевой готовности.