Петров хочет остаться в «Астон Вилле»

Агент Стильяна Петрова заявляет, что болгарский полузащитник хотел бы подписать новый контракт с бирмингемским клубом, информирует FOOTBALL.UA. Петров сумел закрепиться в команде Мартина O'Нила и тренер не раз заявлял, что хотел бы продлить контракт с бывшим игроком Селтика - его нынешнее соглашение истекает через 2 года. Представитель Петрова Тони МакГилл подтвердил, что 29-летний футболист будет счастлив остаться в Вилле еще на некоторое время. "Стильян очень, очень счастлив в Астон Вилле и доволен работой с Мартином O'Нилом," обьяснил МакГилл skysports.com. "Вилла выходит на новый уровень, играет в Европе и Стильян хотел бы быть частью всего этого. Если ему предложат новый контракт, он рад будет его обсудить. Ему очень нравится в клубе и мы надеемся, что предложение нового контракта поступит до конца сезона."