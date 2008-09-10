Дзола вернется в Лондон

Известный итальянский футболист согласен попробовать себя в роли главного тренера. Как известно, глаз на Джанфранко Дзолу положил Вест Хэм, который недавно лишился своего наставника. Рулевой команды Алан Кербишли подал в отставку, сообщает FOOTBALL.UA. На его место сватали целый ряд итальянских специалистов, среди которых фигурировали Роберто Манчини и Роберто Донадони, но выбор англичан пал на самого неизвестного (в плане тренерской работы) представителя Апеннин - Джанфранко Дзолу. Во всяком случае, Дзола успел объявить об уходе из молодежной сборной Италии, где он работал помощником главного тренера Пьерлуиджи Казираги. "Мне не хотелось обсуждать вариант с Вест Хэмом до того времени, пока я официально работал с Италией. Я очень уважаю федерацию футбола, ведь они предоставили мне такую прекрасную возможность". "Я получил бесценный опыт, работая с молодежной командой. Что касается Вест Хэма, думаю, окончательно все решится в среду", - рассказывает 42-летний специалист. Не будем забывать, что Дзола прекрасно знаком с английским футболом, ведь он на протяжении долгих лет защищал цвета Челси (1996-2003).