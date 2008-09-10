Сколари: Был шанс возглавить сборную России

Мнением о российской сборной накануне ее старта в отборочном турнире ЧМ-2010 поделился один из ведущих тренеров мира, неоднократно встречавшийся с нашей командой - правда, еще в "дохиддинковскую" эпоху, сообщает FOOTBALL.UA. Гус Хиддинк рассказывал автору этих строк, что нынешний главный тренер Челси, в недавнем прошлом возглавлявший сборную Португалии, - его хороший друг. Поэтому нашу беседу с Луишем Фелипе Сколари, состоявшуюся после окончания традиционного форума элитных тренеров УЕФА, я начал с просьбы дать характеристику руководимой Хиддинком сборной России. - Прежде чем сделать это, позвольте сказать несколько слов о самом Гусе. Считаю его замечательным человеком и блестящим тренером. Результаты, которых он достиг, говорят сами за себя. Думаю, в России теперь имеют полное представление о квалификации Хиддинка. Сборная под его руководством здорово преобразилась. Понятно, что этот прогресс - заслуга не только главного тренера. Чтобы случился качественный прорыв, серьезную работу должны проделать многие люди. В российском футболе в последние три-четыре года, судя по всему, произошли большие изменения к лучшему. - Почему вы так считаете? - Я не знаю ситуацию досконально, так, например, как вы. Зато прекрасно вижу, что происходит. ЦСКА выигрывает Кубок УЕФА, а Зенит спустя три года повторяет этот успех. Сборная великолепно выступает на европейском чемпионате. Наконец, совсем недавно все тот же Зенит в отличном стиле побеждает Манчестер Юнайтед в матче за Суперкубок Европы. А теперь ответьте: разве еще несколько лет назад вы могли похвастать подобными достижениями? - На днях сборная России начинает отборочный турнир чемпионата мира-2010. Какими вам видятся ее перспективы? - Думаю, команда сейчас входит в число ведущих на континенте. Мне очень понравился футбол, который она показала на Eвро. Теперь главное - не останавливаться. Игроки никогда не должны думать, что достигли больших высот и могут почивать на лаврах. Когда такое происходит, есть большой риск потерять все, что до этого было добыто с огромным трудом. - Каково ваше мнение о португальце Данни, чей трансфер - 30 миллионов евро за переход в Зенит из Динамо - стал самым дорогим в истории российского футбола? - Очень сильный игрок. Полагаю, произошедшие перемены помогут ему еще прибавить. Зенит любит и умеет демонстрировать атакующий футбол, а Данни очень нравится созидать. Не сомневаюсь, что этот союз окажется удачным для обеих сторон. - Кого из российских футболистов вы могли бы отметить? - Поверьте, я знаю немало фамилий. И ваши ведущие клубы мне хорошо известны. Среди них выделяются уже названные мной ЦСКА и Зенит, которые смогли во весь голос заявить о себе на международной арене. - Может ли случиться, что когда-нибудь вы приедете работать в Россию? - У меня, кстати, в свое время была возможность возглавить российскую сборную. Но рассказать эту историю в подробностях не просите - никогда не любил рассуждать о том, чего не произошло. При этом я вовсе не исключаю, что в один прекрасный день приеду работать в вашу страну. Хотя бы потому, что в России сейчас очень интересно. К тому же у меня есть друзья, которые в случае необходимости введут в курс дела. Я хорошо знаком с Валерием Газзаевым, которого считаю очень сильным специалистом. Под его руководством в ЦСКА трудится замечательный тренер по физподготовке Паулу Пайшау, помогавший мне в сборной Бразилии. Наверняка, если понадобится, и Хиддинк расскажет много интересного. Честно признаюсь, я очень рад последним успехам российской сборной и клубов. Искренне желаю вам продолжать в том же духе.