Хиддинк: Теперь нас будут бояться

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк на предматчевой пресс-конференции накануне поединка со сборной Уэльса отметил, что завоеванная на Евро-2008 бронза положительно скажется на игре команды и заставит соперников опасаться ее, передает FOOTBALL.UA. - Как вы отреагировали на письмо Тоттенхэма, в котором лондонский клуб просит РФС не задействовать в матче Романа Павлюченко ввиду травмы? - Павлюченко целую неделю занимался в общей группе, врачи разрешили ему играть. Никогда в жизни не поставлю травмированного футболиста на игру. Поэтому считаю, что поступил честно. Трудно сказать, как отреагирует на мое решение Хуанде Рамос. В скором времени собираюсь посетить один из матчей Тоттэнхэма, вот тогда мы с ним и побеседуем. - Как вы оцениваете сборную Уэльса? - Это хорошая команда. Из-за травм в ее составе отсутствует ряд основных игроков, что, однако, дает шанс молодым футболистам заявить о себе и закрепиться в составе. - Почему же тогда валлийцы с таким трудом одолели команду Азербайджана? - В современном футболе любая сборная может хорошо выстроить оборону, которую будет чрезвычайно трудно взломать. В этом матче не было речи о недооценке, просто азербайджанцы грамотно сыграли в обороне и вратарь не подвел. - Урегулирован ли вопрос с бонусами для команды? - На эту тему переговоры прошли пару дней назад. Все вопросы урегулированы. Пока что не пришли деньги из УЕФА, положенные команде за бронзу. Но на общем состоянии команды, на ее мотивации это не скажется. Деньги - не главное. - Не боится ли сборная вступать в отборочный турнир в новом, более высоком статусе? - Нет, это положительный момент. Благодаря тому, что мы завоевали бронзу на чемпионате Европы, опасаться теперь будут нас. Мы не стараемся что-то утаить от наших соперников, ведь с помощью современных средств коммуникации все могут получать доскональную информацию друг о друге. Но футбол тем и хорош, что игра в любой момент может преподнести какой-то сюрприз.