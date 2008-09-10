«Бенфика» отказалась менять цену Ди Марии

Боссы португальской Бенфики не будут менять своего решения относительно суммы, за которую они готовы продать аргентинского таланта Анхела Ди Марию, сообщает FOOTBALL.UA. "Его стоимость на трансферном рынке составляет 30 млн. евро и пересматриваться не будет", - отмечается в официальном заявлении клуба. Перед началом этого сезона Анхел выразил желание еще год отыграть в португальском чемпионате. Но европейские гранды не спят и за 20-летнего южноамериканца уже началась война. Главными претендентами на данный момент считаются Интер и мадридский Реал.