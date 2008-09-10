«Манчестер Сити» предлагал контракт Роналдо

Бразильский нападающий поделился своими планами на будущее. Безработный Роналдо сейчас восстанавливает физическую форму, сообщает «Корреспондент». У бразильца есть вариант с Фламенго и Манчестер Сити. "Фламенго и Манчестер Сити - вот два варианта. И ничего более. Очень важно, что остается интерес со стороны больших команд", - заявил он. "Сперва мне бы хотелось полностью восстановиться после травмы, а затем можно конкретнее думать о клубах" - сказал Роналдо. Напомним, что контракт Роналдо с Миланом завершился и итальянский клуб не продлил соглашение с нападающим. Ранее сообщалось, что Abu Dhabi United Group for Development and Investment договорилась о покупке футбольного клуба Манчестер Сити у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Шинаватры.