Чернат уйдет из «Динамо»

Румынский полузащитник заявил, что в следующее межсезонье покинет киевское Динамо. Флорин Чернат, который пришел в киевскую команду в 2001 году, а последний год провел в аренде в хорватском Хайдуке, решил досрочно разорвать контракт с киевским Динамо. "Я провел в Киеве достаточно времени - семь лет. Многократно становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, играл в Лиге чемпионов. Пришло время уйти", - заявил 28-летний футболист, чей контракт с украинским клубом истекает летом 2009 года. Чернат также отметил, что уже сейчас имеет предложения от клубов Турции, Греции и Испании, а окончательное решение по поводу своей будущей команды примет зимой, отмечает «Корреспондент». Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Юрий Семин определился с игроками, которых сможет задействовать в матчах группового турнира Лиги чемпионов. Флорин Чернат попал в заявку.