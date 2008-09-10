Анчелотти назвал Кака «лицом» «Милана»

Кака никогда не уйдет от нас – эту фразу что-то слишком часто стали говорить в руководстве «Милана». Как бы действительно не ушел, отмечает «Спорт.com.ua». «Рики (Кака, то есть) – один из тех игроков, которые олицетворяют наш клуб, не только потому, что он делает на поле, - считает Карло Анчелотти, - он – лицо команды. Он как Мальдини и Гаттузо, которые являются символами «Милана», носителями его бренда. Сейчас Кака восстановился после травмы и проведет свой первый матч (товарищеский против «Лугано»). Мы проанализируем его кондиции и посмотрим, можно ли будет выпускать его с первых минут. Сендерос также готов играть».