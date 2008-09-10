Сухина рассудит матч «Рубин» – «Динамо»

Стали известны имена арбитров, назначенных на матчи 21-го тура чемпионата России. 13 сентября (суббота) «Москва» (Москва) – «Спартак» (Москва) - Игорь Захаров (Москва) «Сатурн» (Московская обл.) - «Томь» (Томск) - Альмир Каюмов (Москва) «Терек» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург) - Игорь Егоров (Нижний Новгород), 14 сентября (воскресенье) «Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) - Станислав Сухина (Малаховка) «Шинник» (Ярославль) – «Амкар» (Пермь) - Николай Иванов (Санкт-Петербург) «Крылья Советов» (Самара) – «Химки» (Московская обл.) - Максим Лаюшкин (Москва) «Спартак» (Нальчик) – «Локомотив» (Москва) - Владимир Петтай (Петрозаводск) «ЦСКА» (Москва) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - Виталий Дорошенко (Ейск)