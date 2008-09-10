Двукратный чемпион Олимпиады-2008 пропустил два допинг-теста

Американский пловец Райан Лохте, завоевавший две золотые медали Олимпиады-2008, рассказал, что после окончания Игр в Пекине он пропустил два допинг-теста. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), если в течение 18 месяцев спортсмен трижды не явится на допинг-контроль, он может быть дисквалифицирован, сообщает «Лента.ru». Лохте должен ежедневно информировать Антидопинговое агентство США о том, где он находится. Однако, по словам пловца, из-за участия в многочисленных мероприятиях после Олимпиады, ему не удалось выполнить это правило, в связи с чем он пропустил уже два допинг-теста. Лохте назвал необходимость сообщать о своем местоположении ужасной. На Играх в Пекине 24-летний Райан Лохте выиграл золотые медали в заплывах на 200 метров на спине и в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Кроме того, американец стал бронзовым призерам на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.