Билялетдинов: Мы хотим сыграть первым номером

Полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что за два месяца в национальной команде изменилась только экипировка и заявил, что в предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2010 против Уэльса россияне будут играть только первым номером. «Единственное, что изменилось в команде за прошедшие два с половиной месяца, - это экипировка. – В остальном все осталось прежним – футболисты, персонал, прекрасная атмосфера, стремление побеждать. Мы хотим сыграть первым номером, валлийцы же будут рассчитывать главным образом на контратаки. В любом случае я жду от этой игры только победы, – приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru». – В первых трех матчах нам нужно набирать как минимум 7 очков. Надо обыгрывать валлийцев и финнов и пытаться отнять очки у немцев, - заявляет футболист. – Впрочем, это не значит, что в Германию мы поедем за ничьей. Немцев все причисляют к фаворитам, они действительно показывают стабильно высокие результаты. Но мы тоже поборемся. Пока же главная задача - взять три очка во встрече с Уэльсом».