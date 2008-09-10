Двукратный чемпион Европы ждет решения суда в гостинице

Двукратный чемпион Европы по боксу Роман Романчук, обвиняемый в убийстве жителя Владивостока, 10 сентября был выписан из больницы. До тех пор, пока суд вынесет решение о мере пресечения для Романчука, спортсмен будет жить в одной из гостиниц Владивостока. Когда будет принято это решение, неизвестно, сообщает «РИА«Новости». Утром 28 июля у Романчука произошел конфликт с 22-летним жителем Владивостока Олегом Мешковым, который выстрелил боксеру в висок из травматического пистолета "Оса". Романчук выхватил пистолет и выстрелил Мешкову в голову. Житель Владивостока через два дня скончался в больнице. Спортсмен также был госпитализирован с ушибом головного мозга, контузией и другими травмами. Следствие ходатайствовало о выборе в качестве меры пресечения заключение Романчука под стражу, но 19 августа суд отклонил ходатайство в связи с состоянием здоровья обвиняемого. Позднее боксеру был назначен залог в один миллион рублей, но это решение было отменено как необоснованное. Следствие подало второе ходатайство о заключении Романчука под стражу. Точная дата рассмотрения этого ходатайства пока неизвестна. Новость о том, что спортсмен будет дожидаться решения суда в гостинице Владивостока, сообщил врач больницы, где лечился Романчук. По словам врача, состояние боксера удовлетворительное и он адекватно реагирует на задаваемые вопросы. Романчук приехал во Владивосток в составе сборной России по боксу, которая готовилась к Олимпиаде-2008. Боксер не должен был принимать участия в Играх в Пекине и выполнял функции спарринг-партнера.