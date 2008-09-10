Бокс. Назван следующий соперник Валуева

Менеджер временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Николая Валуева Борис Димитров заявил, что в своем следующем бою, который запланирован на 13 декабря, Русский Гигант встретится с занимающим третью строку в рейтинге WBA 38-летним австралийцем Кали Мианом (35-3, 29KO). «Вероятность того, что 13 декабря Николай будет боксировать с Мианом, не менее 90 процентов. Соперник Валуева правша, обладает хорошим ударом и по манере боя напоминает Александра Поветкина. Думаю, что бой с австралийцем будет таким же непростым, как и поединок с Руисом», – цитирует Димитрова российское издание Спорт день за днем.