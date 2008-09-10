Киевский «Сокол» примет участие сразу в трех чемпионатах

Предстоящий сезон станет для киевского "Сокола" самым насыщенным в 45-летней истории: украинский клуб примет участие сразу в трёх чемпионатах - России, Беларуси и Украины, а также поборется за выход в финальную стадию Континентального кубка. Как сообщает официальный сайт киевлян, "Сокол" примет участие в первенстве Украины с первого этапа, а не розыгрыша плей-офф, как планировалось ранее. Причём в этом году Высшая лига украинского чемпионата будет представлена сразу семнадцатью клубами (в последнем сезоне их было шесть). Основной состав команды сыграет в еврокубках и Высшей лиге открытого чемпионата России. Второй состав "Сокола", включающий игроков от 17 до 21 года, выступит в турнире белорусских фарм-клубов, сообщает Podrobnosti.ua со ссылкой на официальный сайт клуба.