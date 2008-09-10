Михаель Шумахер обвиняется в аварии

Михаэль Шумахер стал виновником аварии, произошедшей на улице небольшого английского городка Лидд. Семикратный чемпион Формулы-1 спешил в аэропорт на фургоне Fiat Ducato, пошел на обгон и зеркалом задел пешехода. 39-летний Мартин Кингхэм упал и ударился о капот стоявшей рядом машины. "Я закрывал ворота гаража, поэтому оказался на краю проезжей части. Вдруг от удара меня бросило вперед на капот рядом стоящей машины. Меня сбил синий фургон, лицо водителя которого мне показалось знакомым. Он был злым и кричал на меня. Мне пришлось вызвать полицию", – цитирует «Подробности» со ссылкой на f1-world Мартина Кингхэма. Приехавшая полиция проверила Шумахера на наличие алкоголя в крови. После улаживания формальностей знаменитый гонщик сел за руль и уехал. "Он вел себя высокомерно и даже не извинился, хотя был виноват", – отмечает Кингхэм. Пресс-секретарь Шумахера Сабрина Кем подтвердила факт инцидента, однако, по ее словам, поскольку в результате столкновения никто не пострадал, эта "тема уже закрыта". За минувшую неделю это уже второй инцидент на дороге, в который попадает Михаэль Шумахер. В понедельник газета Bild сообщила о том, что во время тестов а Северной петле Нюрбургринга Михаэль Шумахер разбил прототип дорожной "Феррари 430". Впрочем, позднее "Феррари" опровергла эту информацию и уточнила, что в момент аварии Михаэль находился на пассажирском кресле и не управлял автомобилем.