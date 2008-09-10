Робиньо: Лучшую команду мира надо уважать

Форвард сборной Бразилии по футболу Робиньо признался, что он нарисовал граффити в раздевалке стадиона в столице Чили Сантьяго. 6 сентября после матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с чилийцами, выигранного Бразилией со счетом 3:0, Робиньо сделал надпись "Лучшую команду мира надо уважать", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Футболист объяснил свой поступок тем, что игроки сборной Чили отнесшись к бразильцам недостаточно уважительно. По словам Робиньо, это выразилось в том, что чилийцы попытались сыграть с чемпионами мира не от обороны, а на равных. "Сборная Чили должна уважать команду Бразилии за наши традиции, говорить о которых излишне. Мы не просим ни о чем, кроме уважения", - сказал Робиньо, забивший один из голов в ворота чилийцев. В турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2010 в южноамериканской зоне сборная Бразилии делит второе-третье места с Аргентиной. У обеих команд по 12 очков после семи матчей. Лидером является сборная Парагвая (17 очков после 8 игр), в ночь с 9 на 10 сентября победившая Венесуэлу (2:0). 10 сентября бразильцы на своем поле сыграют с Боливией.