ЧМ-2010: Италия боится грузинских футболистов

Власти Италии усилили меры безопасности в преддверии предстоящего отборочного матча ЧМ-2010 по футболу между итальянскими и грузинскими футболистами. Поводом для этого стали опасения грузинских силовиков, что во время матча возможны теракты, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на DPA. По сведениям итальянских СМИ, грузинские спортсмены находятся под усиленной полицейской охраной. При этом кто именно может осуществить теракт на матче с участием команды Грузии, не уточняется. Известно лишь, что опасения связаны с конфликтом между Тбилиси и Москвой. В первом отборочном матче ЧМ-2010 Грузия уступила Ирландии со счетом 1:2. В связи с войной в Южной Осетии матч был перенесен из Грузии в Германию.