Молодежной сборной России по футболу не будет в финале чемпионата Европы 2009

Молодежная сборная России по футболу не попала в финальную стадию чемпионата Европы 2009 года. В последнем матче четвертой отборочной группы россияне уступили на выезде испанцам (0:2), завершили турнир на втором месте и потеряли все шансы на продолжение борьбы, сообщает Lenta.ru. Испанцы забили оба гола во втором тайме. На 71-й минуте пенальти реализовал Хуан Мата, а еще через шесть минут Херард Пике после навеса с фланга поразил ворота Антона Шунина ударом головой. Сборная России в восьми матчах набрала 15 очков. Россияне одержали пять побед, но дважды уступили испанцам, и один раз - грузинам. Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы проходил в десяти группах. По итогам групповых соревнований определились 14 сборных, которые продолжат борьбу за семь путевок на Евро-2009 в стыковых матчах. Ими стали десять команд, занявших первые места, и четыре лучшие команды из тех, которые оказались вторыми. Сборная России (второе место в четвертой группе) в число этих четырех лучших не попала. По итогам стыковых матчей будут определены семь участников молодежного чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 29 июня 2009 года в Швеции. Шведы примут участие в этом турнире на правах хозяев.