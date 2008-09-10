У хоккеиста Александра Овечкина роман с Жанной Фриске

Жанна Фриске и прославленный хоккеист Александр Овечкин познакомились и сблизились два года назад на съемках шоу Первого канала «Большие гонки». Лазурный Берег Франции располагал к роману. Несмотря на то что в тот момент у Жанны был молодой человек - солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов, певица потеряла голову от молодого хоккеиста. - Она такая красивая и загадочная... - делился с друзьями своими чувствами к Фриске Овечкин. Но отношения двух звезд тогда не сложились. Жанна, узнав, что Овечкин неравнодушен к ее бывшей коллеге по группе «Блестящие» Ксюше Новиковой, рассталась с хоккеистом. Роман Овечкина с Новиковой был недолгим. Вскоре хоккеист увлекся экс-супругой Владимира Преснякова модельером Леной Ленской. Но из-за разницы в возрасте (Елена старше Овечкина на 15 лет. - Прим. ред.) парочка тоже разбежалась. Как оказалось позже, хоккеист попросту предпочел Ленской дочь своего знаменитого коллеги Игоря Ларионова Алену. Однако, по слухам, стоило Алене уехать в Америку, где она живет уже много лет с родителями, Овечкин тут же помирился с Жанной Фриске. Друзья пары рассказали «КП», что Жанна вновь счастлива с Александром. - Ради него Фриске даже в Китай прилетала на два дня (Овечкин был там в группе поддержки). И они вместе жили в президентском номере замка Шато Лаффит под Пекином, - рассказывают близкие Фриске и Овечкина, передает newsmusic.ru. Кстати, недавно в автопарке певицы появился новый автомобиль Cadillac Esсalade. Салон машины обит натуральной белой кожей, а самая интересная деталь этого авто - выдвижные ступеньки. В тусовке уже гадают, не Овечкин ли сделал красотке такой роскошный подарок.