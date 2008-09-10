Команда «Макларен» подала апелляцию на решение Гран-При Бельгии

Руководство команды "Макларен" подало апелляцию на решение стюардов Гран-при Бельгии, которые добавили 25 секунд к результату Льюиса Хэмилтона и тем самым лишили его победы в гонке. Поводом для штрафных санкций стала атака Хэмилтона на Кими Райкконена, в результате которой британец срезал шикану и получил, по мнению стюардов, преимущество, которое позволило ему вновь обойти финна в следующем повороте. В пресс-релизе команды содержится комментарий самого Хэмилтона, который поделился своей точкой зрения на инцидент, случившийся в концовке гонки между ним и Райкконеном. "В заключительной стадии гонки я стабильно сокращал отставание от Райкконена, - цитирует пилота NEWSru.com со ссылкой на F1News.Ru. - За три круга до финиша я оказался на дистанции атаки и попытался совершить обгон на входе в последнюю шикану. Мне удалось немного опередить его на торможении в первом апексе, а во втором он не оставил места внутри поворота. Чтобы избежать столкновения, у меня был единственный выход - срезать шикану. Я выехал на трассу перед Кими и замедлился на прямой, чтобы вернуть позицию. Кими пересек линию финиша первым, имея преимущество в 6.7 км/ч. После разрешения команды на повторный обгон я сместился на правую сторону трассы, занял позицию позади Райкконена и успешно атаковал по внутреннему радиусу первого поворота". исполнительный директор "Макларена" Мартин Уитмарш особо отметил, что в тот момент команда специально связалась с руководством гонки и получила ответ, что Хэмилтон вернул сопернику позицию и все сделал корректно. Рассмотрением протеста "Макларена" займется апелляционный суд Международной автомобильной федерации (FIA).