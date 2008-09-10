Футбол. Россия хочет провести ЧМ-2018

Министр спорта РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко разделяет инициативу болельщиков по выдвижению заявки России на проведение футбольного чемпионата мира 2018 года. "Идея очень хорошая. Она заслуживает серьезного внимания", - подчеркнул Мутко по окончании конференции Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), на повестке дня которой стояло "утверждение проекта обращения к министру спорта Мутко по вопросу выдвижения России в качестве кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу в 2018". "Наш футбол сейчас прогрессирует. Строятся поля, строятся и реконструируются стадионы. Мы сейчас имеем хороший рейтинг сборной - двенадцатое место", - цитирует министраРИА «Новости». Глава РФС дал понять, что на данный момент Россия еще не готова к проведению такого крупного футбольного турнира, но до 2018 года многое может измениться в лучшую сторону. "Время у нас еще есть, и эта идея обязательно еще будет обсуждаться", - пообещал Мутко. Он уточнил, что заявку необходимо подать до 2009 года, а решение будет приниматься в 2011-м. Мутко подчеркнул, что чтобы претендовать на проведение чемпионата мира необходимо развивать инфраструктуру, строить гостиницы, вокзалы, аэропорты и стадионы. "Для чемпионата мира необходимо иметь 13 городов и два стадиона с вместимостью не менее 60 тысяч зрителей. Один стадион, который соответствует всем этим требованиям, у нас есть, это "Лужники", - сказал министр спорта. Вместе с тем, для проведения мирового первенства необходимо построить еще десять стадионов, способных вмещать не менее 40 тысяч зрителей. По мнению Мутко, несмотря на то, что кроме "Лужников" у России на данный момент нет стадионов уровня чемпионата мира, перспективы не так уж печальны. По его словам, ими могут стать новые арены питерского "Зенита" и столичного "Спартака", сорокатысячник, который должен появиться в Сочи к Олимпиаде 2014, реконструированный московский стадион "Динамо". Кроме того, по словам Мутко, с прицелом на чемпионат мира планируется улучшить футбольную инфраструктуру в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Самаре.