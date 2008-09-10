Роналдо попытается вернуться в сборную Бразилии

Бразильский нападающий Роналдо заявил, что он попытается вернуться в сборную своей страны, когда восстановится после тяжелой травмы колена. Футболист, которому 22 сентября исполнится 32 года, признался, что скучает по выступлениям за национальную команду, и назвал возвращение в ее состав "великой целью", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на информагентство DPA. 9 сентября Роналдо побывал в расположении сборной Бразилии, которая готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против Боливии. Эта игра состоится 10 сентября в Рио-де-Жанейро. По словам нападающего, он приехал навестить своих друзей. 13 февраля 2008 года Роналдо получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче чемпионата Италии в составе "Милана". Минувшим летом клуб отказался заключать с игроком новый контракт, но соглашение может быть подписано, когда Роналдо залечит травму. В настоящее время он восстанавливается в бразильском клубе "Фламенго". Роналдо подчеркнул, что двери в сборную Бразилии открыты для всех, а чтобы получить вызов в национальную команду, он должен хорошо играть за свой клуб. По словам футболиста, за какой именно клуб он будет выступать, пока неизвестно.