«Интер» наметил трансферы на будущий год

Как сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на Tuttosport, миланский «Интер» уже сейчас начинает работу над возможными приобретениями следующего лета и в клубе составили список пяти наиболее желанных трансферов. Под первым номером аргентинский хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария, отлично проявивший себя на Пекинской Олимпиаде. Второй – еще один олимпиец Тиагу Невеш из Бразилии и теперь «Гамбурга». Также «Интер» интересуется лидером атак «Атлетико» Серхио Агуэро, и хавбеками Альберто Аквилани из «Ромы» и Мареком Хамсиком из «Наполи». Вот такое неслабое усиление планируют сине-черные.