Нацагентство Евро-2012 призывает прекратить снос стадионов в Украине

Как уже сообщалось, в Киеве прошел митинг, на котором общественность Печерска протестовала против сноса стадиона «Арсенал» и сооружения на его месте многоэтажного жилищно-офисного комплекса. Чтобы остановить тотальную застройку Киева многоэтажками и сохранить спортивные объекты, общественные активисты обращались с письмом к президенту УЕФА Мишелю Платини. Позицию Национального агентства Евро-2012 озвучил его глава Евгений Червоненко. Текст передан «СПОРТглавреду» пресс-службой Нацагентства. «В преддверии Евро-2012 Украина, как никогда, ощущает потребность в спортивных объектах. Поэтому Агентство выступает категорически против застройки рекреационных зон и спортивных площадок. Тем более нас беспокоит, когда это происходит в принимающих Чемпионат городах. На Евро-2012 в Киев приедут болельщики, которые хотят увидеть спортивные объекты, а не каменные джунгли. И если мы стремимся быть европейской, спортивной страной, власть на местах должна прислушаться к мнению общественности, требующей сохранить наши стадионы, парки и спортплощадки.»