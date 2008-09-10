Руслан Ибрагимов: Вы не представляете, как я хочу встретиться с Кличко еще раз

Что и говорить, непростые времена сейчас переживает экс-чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов. Мало того, что свой последний поединок Султан проиграл Владимиру Кличко и потерял свой титул чемпиона, так еще у него возникли проблемы в отношении со своей командой. У Султана есть претензии к своему менеджеру и тренеру. Стоить отметить, небезосновательные. Менеджер боксера Борис Гринберг скандально известен своими высказываниями в прессе насчет соперников Ибрагимова. В частности, после проигранного Ибрагимовым объединительного боя Кличко-младшему Гринберг в интервью «Газета.Ru»заявил, что за манеру ведения боя украинскому боксеру следовало «дать по яйцам». В общем, в СМИ Гринберг появлялся гораздо чаще, чем, собственно, сам боксер, и весьма подмачивал его репутацию. Что касается тренера, пусть и с таким известным всему миру профессионального бокса именем как Джефф Мейвезер (Флойд Мейвезер-младший приходится ему племянником), то наверняка многие эксперты бокса заметили, несмотря на то, что Джефф на уровень поднял защитные порядки Ибрагим Сам Ибрагимов в многочисленных интервью «Газете.Ru» заявлял, что хочет немного отдохнуть от бокса, больше внимания уделить семье. Свое возвращение российский боксер планировал на 2009 год и обещал взять реванш у своего обидчика Владимира Кличко. «Вы не представляете, как я хочу встретиться с Кличко еще раз. Я считаю, что у миллионов любителей бокса остался открытым вопрос по поводу, кто из нас лучше в ринге. Да, я проиграл по очкам бой 23 февраля, но, поверьте, я сделаю все для того, чтобы добиться матча-реванша. Не столь важно, когда это будет», – заявил Ибрагимов в интервью «Газете.Ru» после своего первого поражения на профессиональном ринге. Между тем стало известно о том, что выйти на ринг Ибрагимов может уже в этом году, а именно 29 ноября, против американского боксера, не имеющего до сих пор ни одного поражения, – Криса Арреолы, занимающего 7-е место в рейтинге IBF; Султан занимает 5-ю строчку. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил глава промоутерской компании Seminole Warriors Boxing, ведущий дела Ибрагимова, Леон Маргулес. «Да, я могу подтвердить, что такой бой нам бы был интересен. Могу сказать, что поединок будет за второе вакантное место в рейтинге IBF. Бой может состояться 29 ноября нынешнего года. Именно на эту дату запланирован бой Криса, который будет транслироваться телеканалом HBO. Есть одна проблема – договориться с самим телеканалом, ведь бой Кличко–Ибрагимов разочаровал многих поклонников бокса», – заявил Маргулес.ова, непосредственно атакующие действия Султана оставляют желать лучшего.