Дисциплинарный комитет наказал «Днепр»

Состоялось заседание №8 Дисциплинарного комитета футбольной Премьер-лиги Украины. За нарушение общественного порядка на стадионе «Метеор» Днепропетровска 1 сентября во время матча 7-ого тура «ЭпиЦентр Чемпионата Украины» между «Днепром» и «Металлистом» Дисциплинарный комитет решил: - За поджег болельщиками команды пиротехнических средств, нецензурные выражения в адрес арбитра и баннер оскорбительного содержания обязать ФК «Днепр» перечислить обязательный денежный взнос в сумме 3 тысячи у.е. в гривневом эквиваленте. - За поджег болельщиками команды пиротехнического средства предупредить ФК «Металлист». - За некорректные высказывания футболиста ФК «Металлург» (Донецк) С. Шищенко в адрес арбитража после окончания матча 7-ого тура «ЭпиЦентр Чемпионата Украины» в матче «Динамо» - «Металлург» (Донецк) предупредить ФК «Металлург» (Донецк).