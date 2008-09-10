Джанфранко Дзола станет новым тренером "Вест Хэма"

Бывшая звезда "Челси" Джанфранко Дзола близок к возвращению в Англию. Тренер молодежной сборной Италии согласился стать новым наставником "Вест Хэма". В ближайшие 24 часа лондонский клуб должен объявить о его назначении, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на АР. По данным The Daily Mail, Дзола уже согласовал основные пункты своего соглашения в "Вест Хэмом". При этом сам специалист в интервью изданию пообещал поставить своей новой команде атакующий футбол. "Знаю только один стиль игры: внизу, в атаке. Нам нужно радовать зрителей. Разве не ради этого мы играем?! Всегда был атакующим футболистом. И именно так должны играть мои команды, - заметил итальянец. - Знаю, что "Челси" и "Вест Хэм" непримиримые соперники, но для меня в этом нет никаких проблем. Моя игровая карьера в прошлом". Дзола провел в "Челси" семь сезонов и признавался одним из самых ярких форвардов премьер-лиги. Болельщики лондонского клуба в 2007 году выбрали итальянца лучшим игроком "синих" в истории. Добавим, что вместе с Дзолой в числе претендентов на пост главного тренера "Вест Хэма", из которого на прошлой неделе из-за разногласий с руководством был уволен Алан Кербишли, назывались Микаэль Лаудруп, Роберто Донадони и бывший игрок "молотков" Славен Билич.