Хоккей. Финский турнир в Москве

Сборная России по хоккею проведет стартовый матч первого этапа Евротура "Кубок Карьяла" против команды Швеции в Москве. Эта игра будет единственной встречей турнира, которая состоится не в Финляндии. Матч Россия - Швеция пройдет 6 ноября в Ледовом дворце спорта ЦСКА и начнется в 20:00, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). 7 ноября сборная России отправится в Финляндию, где проведет оставшиеся встречи "Кубка Карьяла" с финнами (8 ноября) и чехами (9 ноября). Этот турнир станет первым из четырех этапов хоккейного Евротура сезона-2008/09. Напомним, что в прошлом сезоне сборная России одержала уверенную победу в Евротуре, после чего выиграла чемпионат мира, который прошел в канадских городах Квебек и Галифакс.