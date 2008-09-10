Российские фанаты разгромили валлийских

В среду в Москве в преддверии отборочной игры между сборными России и Уэльса состоялся матч болельщиков двух стран, который был организован в рамках совместного проекта РФС и Британского Совета «Футбол объединяет». Сборная болельщиков России одержала уверенную победу со счетом 9:1, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт РФС. Данный матч стал третьим в рамках проекта РФС и Британского совета. До этого российские болельщики дважды встречались с командой фанатов сборной Англии в преддверии матчей этих сборных в отборочном цикле Евро-2008. В тех поединках россияне одержали две победы – 5:2 в Лондоне и 6:5 в Москве.