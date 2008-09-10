Спортсмен пострадал из-за средства от облысения

Немецкий баскетболист-паралимпиец Ахмет Коскун уличен в применении допинга. Допинг-проба, взятая 23 августа 2008 года перед Паралимпиадой, дала положительный результат. Запрещенный препарат финастерид содержался в средстве от облысения, которое использовал спортсмен. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой AFP. Финастерид является маскирующим препаратом. Он может применяться для сокрытия следов запрещенных веществ, улучшающих спортивные результаты. 33-летний баскетболист выразил свое разочарование по поводу случившегося. По словам спортсмена, он не знал, что средство от выпадения волос может содержать запрещенный препарат. Коскун принял участие в трех матчах паралимпийской сборной Германии на групповом этапе. Теперь спортсмену придется отправиться домой. Коскун стал вторым атлетом-паралимпийцем, уличенным в использовании допинга. Первым на применении запрещенных препаратов был пойман пакистанский тяжелоатлет Навид Ахмед Бутт. Он был дисквалифицирован на два года. Паралимпиада-2008 в Пекине завершится 17 сентября. В медальном зачете лидируют Китай с 24 золотыми медалями и Великобритания, на счету которой 21 награда высшего достоинства. Россия с десятью золотыми медалями занимает пятое место.