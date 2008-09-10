Турки готовы строить стадион во Львове к Евро-2012

Турецкая компания Yeditepe выразила готовность начать во Львове строительство стадиона, на котором в 2012 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. Представители компании провели встречу с мэром Львова и депутатской рабочей группой и обещают построить во Львове стадион к Евро-2012 за 18-20 месяцев. Турецкая компания выступит субподрядчиком у австрийской компании Alpine Bau Gmbh, которая является генеральным подрядчиком строительства. Yeditepe работает на Украине с 1993 года и участвовала в строительстве стадиона в Днепропетровске, где выполнила все бетономонтажные работы, сообщает «РИА«Новости».