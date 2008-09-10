Калиниченко: С Казахстаном будет заруба

Полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о настроении команды перед квалификационным матчем чемпионата мира против Казахстана. «Основная проблема в том, что после встречи с Белоруссией у нас было очень мало времени на восстановление. Правда, и сборная Казахстана, при всем уважении к ней, команда не того уровня, чтобы в случае неудачи пенять на долгий перелет. Настрой на игру у нас самый серьезный. Будет заруба», – приводит слова Калиниченко СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.