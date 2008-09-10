Здунек: В бою с Питером победит Виталий Кличко

Наставник Виталия Кличко Фриц Здунек рассказал о подготовке почетного чемпиона WBC в супертяжелом весе к бою с действующим чемпионом мира по этой версии Самуэлем Питером, известным как Нигерийский кошмар, передает Чемпионат.ру. О трехлетнем перерыве Кличко: "После его последнего боя прошло три с половиной года. Однако Виталий уже готовился к титульному поединку в прошлом году. В этом плане перерыв не был слишком долгим. С момента последних спаррингов прошло меньше года. Виталий тогда не смог выйти на ринг из-за травмы. Однако и в конце прошлого года он постоянно тренировался, поддерживал форму. Как только выписался из больницы после операции на спине, сразу же приступил к тренировкам. Все это время Кличко находился под опекой опытнейших врачей, наблюдавших за ходом его восстановления. Сейчас он набрал приличную форму, дающую повод для оптимизма". О бое с Питером: "Убежден, что Виталий Кличко покинет ринг победителем. Он хочет осуществить свою давнюю мечту - стать чемпионом мира одновременно со своим братом Владимиром. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ему в её осуществлении. Виталий блестяще проводит тренировки. Я им очень доволен, оптимистично смотрю в будущее. Год назад Виталий тоже находился в прекрасной форме. Журналисты, посмотревшие один из его спаррингов, отметили, что на ринге он выглядит даже лучше, чем перед последним боем".