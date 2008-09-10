Маскаев: Бокс очень близок к вере в Бога

Российский супертяжеловес Олег Маскаев рассказал, что бокс у него ассоциируется с верой, передает Чемпионат.ру. "Я ассоциирую бокс с верой", – сказал Маскаев. – Просто бокс – это справедливый вид спорта. По крайней мере, на тот момент, когда мы находимся в ринге. Не считая рефери, судей и т. д. Бой – это обоюдный, честный, добровольный договор между мной и моим соперником. Мы дерёмся на равных условиях. Бокс – в первую очередь тяжёлый труд. И вовсе не означает, что если я занимаюсь этим суровым спортом, то в миру я такой же жёстокий человек. Знаете, когда я начинал тренироваться в Казахстане, у нас в зале на стенах висел кодекс боксёра, где говорилось: технику, которой я овладеваю на тренировках, в обычной жизни можно применить, только защищая слабых. Бокс, он ведь очень близок к вере в Бога".