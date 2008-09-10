Мини-футбол. Жеребьевка ЧЕ. Украина сыграет с Румынией, Голландией и Андоррой

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2010 года. Сборную России жребий определил в седьмую группу вместе с командами Франции, Словении и одной из сборных, которая займёт второе место в предварительном турнире. Матчи нашей группы будут проходить во Франции в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино. Игры отборочного турнира запланированы на 19-22 марта 2009 года. Группа 1, Румыния: Румыния, Голландия, Украина, Андорра. Группа 2, Испания: Испания, Словакия, Молдавия, победитель предварительной группы А. Группа 3, Чехия: Чехия, Хорватия, Босния и Герцеговина, победитель предварительной группы В. Группа 4, Литва: Литва, Италия, Белоруссия, одна из команд, занявших второе место в Предварительном раунде. Группа 5, Бельгия: Бельгия, Сербия, Македония, победитель предварительной группы С. Группа 6, Португалия Португалия, Польша, Азербайджан, победитель предварительной группы D. Группа 7, Франция: Франция, Россия, Словения, одна из команд, занявших второе место в Предварительном раунде. Предварительный раунд (14-22 февраля 2009 года): Группа А, Ирландия: Ирландия, Англия, Казахстан, Кипр. Группа В, Болгария: Болгария, Латвия, Армения, Эстония. Группа С, Мальта: Мальта, Греция, Грузия, Албания. Группа D, Израиль: Израиль, Финляндия, Турция, Черногория.