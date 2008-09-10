Хоккей. КХЛ дисквалифицировала двух игроков

Комиссия по экспертной оценке судейства чемпионата КХЛ рассмотрела инцидент, связанный с конфликтом между игроками команд «Сибирь» и «Динамо» (Рига) в матче 8-го сентября, и вынесла решение о правильности наложения штрафов и наказаний на хоккеистов команд: – Защитнику «Сибири» Роману Попову первоначально выписанный матч-штраф (25 минут) заменен на большой штраф плюс дисциплинарный штраф (5+20 минут); – Защитнику «Сибири» Алексею Кривченкову большой плюс дисциплинарный штраф (5+20 минут) заменить матч-штрафом (25 минут). Обязательная дисквалификация игрока составит один матч; – Нападающему «Сибири» Евгению Лапину отменить большой и дисциплинарный штрафы (5+20); – Нападающему рижского «Динамо» Рональду Петровицки большой плюс дисциплинарный штраф (5+20 минут) заменить матч-штрафом (25 минут). Обязательная дисквалификация игрока составит один матч; – Защитнику «Динамо» Рига Филиппу Новаку отменить большой и дисциплинарный штрафы (5+20 минут). Штрафы, наложенные главным арбитром матча Денисом Бондарем на остальных участников конфликта, оставлены без изменений. Таким образом, вратарь «Сибири» Томас Лоусон заработал дисциплинарный штраф (20 минут), нападающий «Сибири» Михаил Анисин – большой и дисциплинарный (5+20 минут). Хоккеисты рижского «Динамо» Дьюи Весткотт, Марцел Госса и Мэтт Эллисон получили по большому и дисциплинарному штрафу (5+20 минут), сообщает официальный сайт КХЛ.