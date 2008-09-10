Паралимпиада. Пекин. Украина завоевала еще 5 медалей

Украинские паралимпийцы завоевали сегодня пять наград, из которых одна золотая, одна серебряная и три бронзовых. Таким образом, в активе сборной Украины уже 28 наград Паралимпиады-2008. Золотую награду на дистанции 200 м комплексным плаваньем выиграл Максим Веракса. Это уже вторая золотая медаль украинца на этой Паралимпиаде. Он установил новый мировой рекорд - 2:12:71. Третье место и бронзовую медаль на этой дистанции выиграл еще один украинец Сергей Клиппер - 2:14:05. Серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем выиграл Алексей Федина – 54:11, а Даниил Чуфаров с результатом 54,26 стал третьим. Бронзу также выиграл легкоатлет Андрей Онуфриенко. В финальном забеге на дистанции 400 м. он показал время – 52:45, передает Лига. Ранее сообщалось, что сборная Украины завоевала 23 медали Паралимпиады.