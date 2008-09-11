Украина обыграла сборную Казахстана

Состоялся матч между сборными командами Казахстана и Украины. В гостях украинцы обыграли соперников, забив в первом тайме гол, а во втором - два. Результаты матча: Казахстан – Украина – 1:3 Казахстан: Лория, Азовский, Кучма, Ирисметов, Карпович, Асанбаев (Байжанов, 73), Скорых, Остапенко, Балтиев (Узденов, 86), Жумаскалиев, Смаков. Украина: Пятов, Кучер, Тимощук, Ярмаш, Шевченко (Воронин,87), Алиев, Селезнев (Гоменюк, 86), Шевчук, Левченко, Михалик, Назаренко (Кравченко, 81). Голы: Остапенко (68) – Назаренко (45), Шевченко (53), Назаренко (80). Предупреждения: Азовский (25), Ирисметов (62), Кучма (66) – Ярмаш (58).