Хиддинк остался доволен волевыми качествами российской сборной

Голландский наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк остался доволен игрой своей команды в матче против сборной Уэльса в первом туре отборочного турнира ЧМ-2010, сообщает «Лента.ru» 10 сентября. "Мы действительно заслужили эту победу, ведь в конечном счете победителю достается все. Я не думаю, что сегодня уместно говорить о везении. Мы много атаковали и оказывали давление на соперника. Конечно, в первом тайме мы должны были забивать на один-два мяча больше. Но, повторюсь, мы заслужили эту победу", - заявил голландский специалист. По мнению Хиддинка, в первом тайме российская сборная показала такую же убедительную игру, как и на прошедшем Чемпионате Европы, однако во втором тайме "команда стала уязвимой, прежде всего, при игре в обороне". В то же время тренер подчеркнул, что "после пропущенного гола в игре команды не появилось паники", игроки продолжали "напористо и дисциплинировано". Отдельно Гус Хиддинк отметил игру вратаря сборной Игоря Акинфеева, сумевшего на 17-ой минуте матча отразить пенальти. Также тренер сообщил, что остался доволен игрой нападающих - Аршавина, Павлюченко и Погребняка. Российская сборная выиграла у себя дома на стадионе "Лужники" в Москве у команды Уэльса со счетом 2:1. Голы забили Роман Павлюченко (с пенальти на 23 минуте) и Павел Погребняк на 81-ой. У валлийцев отличился Джозеф Ледли (на 67-ой минуте). Следующий свой матч сборная России проведет против Германии. Матч состоится 11 октября в Дортмунде.