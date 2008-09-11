Клозе спас Германию от поражения

Еще ни разу за всю историю отборочных игр чемпионатов мира не проигрывала Германия на выезде. Не проиграла и в эту среду в Хельсинки. Но была довольна близка к этому. Финны трижды вырывались вперед в счете. И трижды немцам за счет хет-трика лучшего бомбардира чемпионатов мира 2002 и 2006 годов Мирослава Клозе, удавалось отыграться, передает «Советский спорт». Бундестренер Йоахим Лев выпустил на поле тот же состав, который в среду легко разделался с беззащитным Лихтенштейном. Но то, что Финляндия - далеко не «футбольный карлик», хозяева дали почувствовать гостям с первых же мгновений игры. Уже на третьей минуте Йоханссону удалось обыграть Лама в штрафной, но партнеры по атаке воспользоваться его пасом в центр не сумели. Более-менее наладить игру Германии удалось лишь через десять минут после начала матча. Как и в предыдущей встрече с Лихтенштейном, большинство немецких атак завязывалось на левом фланге, где снова блистал Троховски. Именно он на 12-й минуте дал первый «предупредительный выстрел» по финским воротам со штрафного. Несколько секунд спустя удар Рольфеса прошел в сантиметрах от ворот, после чего завязалась более-менее равная борьба, в которой ярче смотрелись, пожалуй, финны. Но и им не удавалось создать острых моментов. У немцев первый голевой шанс выпал на 31-й минуте капитану Мирославу Клозе, но находящийся в затяжном игровом кризисе последние полгода форвард, без помех бивший головой с семи метров, в очередной раз послал мяч мимо ворот. Расплата за упущенный момент настала быстро: Алексей Еременко выдал длинный пас из центра поля в штрафную гостей, Вестерманн принял мяч неудачно, и оказавшийся в нужный момент в нужном месте Йоханссон «отблагодарил» немецкого защитника за нежданный подарок ударом с одиннадцати метров, открыв счет. Но вели финны недолго. Троховски навесил в финскую штрафную, и Клозе – тот самый Клозе, который всего несколько минут назад упустил верный момент и, казалось, начисто разучившийся забивать, сыграл просто блестяще: принял мяч на грудь и, не обращая внимая на придерживавшего его руками Хююпя, нанес левой великолепный удар в противоход вратарю точно в дальний правый угол. Неизвестно, чему немцы обрадовались больше: тому, что сравняли счет или что Клозе наконец удалось забить. А может, тому, что до перерыва осталось совсем немного, и можно будет перевести дух. Но за последние две минуты тайма команды успели еще раз обменяться голами: Вяйринен, получив пас слева от только что сменившего травмированного Форселла Сьелунда, четко пробил в левый угол ворот Энке, и тут же после розыгрыша углового на противоположной стороне поля Клозе, первый удар которого Яаскелайнен парировал, был удачен на добивании. И на перерыв команды ушли с ничейным счетом 2:2. В перерыве Лев наверняка устроил своим футболистам накачку. Но финнам явно понравилось лидировать – они снова пошли вперед, и если из первого поединка с форвардами хозяев голкиперу сборной Германии Энке удалось выйти победителем, то на 53-й минуте Сьелунд ударом головой с четырех метров в третий раз вывел вперед Финляндию. И только после того как отступать стало некуда, инициативу на поле практически полностью захватила бундестим. На помощь игравшим с начала встречи Клозе и Подольски Лев оправил Гомеса, а затем и Хелмеса. Теперь уже немецкая машина штурмовала финские ворота с четырьмя форвардами. И все же компактно стоявшим и грамотно оборонявшимся финнам едва не удалось удержать победный счет. Если бы не Клозе, которого фортуна, казалось, именно сегодня словно решила вознаградить сторицей за долгую серию неудач: в завязавшейся на 83-й минуте в финской штрафной сутолоке Яаскелайнену удалось парировать один за другим удары Троховски и Гомеса, но вот противостоять удачливости баварского поляка он не смог. На этом голевая феерия и закончилась. Хотя и финны имели отличный момент выйти вперед в четвертый раз, и немцы в остававшиеся до конца игры несколько минут отчаянно пытались вырвать победу. Видимо, футбольный бог решил, что для такого нервного матча шесть голов – вполне достаточно. Чемпионат мира. Отборочный матч Финляндия - Германия - 3:3 (2:2) Голы: Йоханссон, 33, Вайринен, 43, Сьелунд, 53 - Клозе, 38, 44, 83 Финляндия: Яаскелайнен, Пасанен, Лампи, Хююпя, Каллио, Р.Еременко, Хейккинен, Вяйринен (Куки, 75), Колкка, Йоханссон,Форсселл (Сьелунд, 41) Германия: Энке, Фритц (Хинкель, 82), Таски, Вестерманн, Лам, Хитцльшпергер (Гомес, 68), Рольфес (Хелмес, 82), Швайнштайгер, Троховски, Клозе, Подольски Предупреждение: Каллио, 62 Судья: Кашшаи (Венгрия) Хельсинки. Олимпийский стадион. 38 000 зрителей