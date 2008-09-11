Лихтенштейн и Азербайджан голов не забили

Соперники сборной России по группе в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года - команды Азербайджана и Лихтенштейна - сыграли вничью. Таким образом, обе команды набрали свои первые очки в этом цикле, сообщает «Советский спорт». России предстоит сыграть с Азербайджаном 28 марта 2009 года, а с Лихтенштейном четырьмя днями позднее. Чемпионат мира-2010 Отборочный цикл Группа 4 Азербайджан – Лихтенштейн – 0:0 Группа 6 Казахстан – Украина – 1:3 (0:1) Голы: Остапенко, 70 – Назаренко, 45, 80. Шевченко, 53