Сафин выступит на St.Petersburg Open после двухлетнего перерыва

Четвертая ракетка мира Энди Мюррей возглавит список участников 14-го международного теннисного турнира St.Petersburg Open 2008, который пройдет в Северной столице 18-26 октября, сообщил журналистам в среду президент турнира Михаил Рыдник, отмечает «Советский спорт». По словам Рыдника, помимо британского финалиста US Open-2008 в список сеяных игроков вошли россиянин Николай Давыденко (6-я ракетка мира в мировом рейтинге), Михаил Южный (22), а также, впервые после двухлетнего перерыва, Марат Сафин (39). Всего в соревнованиях примут участие 32 спортсмена, из которых имена 23-х известны уже сейчас, а остальные получат wild card, приглашение от Ассоциации теннисистов-профессионалов или же поборются за право участия в турнире в ходе квалификации. Также по традиции пройдет VIP-турнир, в котором, как ожидается, примет участие губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. По словам Рыдника, призовой фонд турнира не изменится по сравнению с прошлым годом и составит $1 млн. Помимо соревнований, организаторы также запланировали различные мероприятия для зрителей, в том числе традиционный мастер-класс, которые проведут именитые спортсмены для петербургских детей, а также День семьи в рамках турнира.