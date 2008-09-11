Капелло: Только одна победа, ничего большего

На послематчевой пресс-конференции гостевой игры с Хорватией (1:4) наставник сборной Англии Фабио Капелло особо выделил 19-летнего полузащитника Тео Уолкотта, оформившего хет-трик, информирует «Спорт Экспресс». "Я хорошо изучил хорватов на недавнем чемпионате Европы, и сегодня главным было навязать им борьбу, создать трудности. Я не удивлен такой игрой со стороны своих футболистов, поскольку знаю, на что они способны, - заявил главный тренер англичан. - Мы играли, как на тренировке - технично и с куражом. Это старт отборочного турнира, наш второй матч - мы хорошо играли, добились необходимого результата, но ничего большего, одержана только одна победа". "Уолкотт - один из лучших молодых футболистов в Англии, он очень быстр и чрезвычайно опасен для защитников соперника, - сказал Капелло. - Когда он играет так, как сегодня - это фантастика, если делает это хуже - я поддерживаю его. Хочу напомнить, что он еще очень молод". Итальянский специалист также отметил, что полузащитнику Джо Коулу, досрочно покинувшему поле с рассеченной головой после столкновения с Робертом Ковачем, после матча наложили 10 швов.